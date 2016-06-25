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    Ниасс может сменить «Эвертон» на «Галатасарай»

    Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может продолжить карьеру в Турции. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который готов приобрести сенегальца в летнее трансферное окно.

    Как утверждает издание Fotomac, руководство английского клуба готово продать форварда, если за него будет предложена приемлемая сумма. Напомним, что прошлой зимой мерсисайдцы купили игрока у «Локомотива» за 13,5 фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне АПЛ Ниасс провел лишь пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 12:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      Zly 25 июня 2016, 13:26

      Вот человек, ушел из клуба и сел на скамейку, а так и сам бы играл и клубу помог.Может обратно?

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 25 июня 2016, 13:10

      Зачем он от Локо ушёл вообще?он вроде сам желание изъявил перейти в лигу посильнее,а теперь к туркам поедет

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > sv1969 25 июня 2016, 14:59

      Локо без него осел прилично,с ним они в тройке шли))

      -1
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