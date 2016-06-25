Дель Боске: «У меня были сомнения насчет Касильяса»

К сожалению, его время подходить к концу. Хотя на данный момент он не намного уступит Де Хеа. У последнего заметны некоторые слабости в игре ( не хватка мышечной массы, не самая уверенная игра ногами + отсутсвие опыта игры за сборную). Но, считаю, Давид через палу лет будет конкурировать с Мануэлем Нойером за звание лучшего кипера планеты))_)
Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске признался, что ему очень нелегко было выбирать между голкиперами команды Икером Касильясом и Давидом де Хеа перед стартом чемпионата Европы.
«Я хотел поговорить с Касильясом, но у меня не получилось, поскольку посчитал разговор нецелесообразным. Естественно, у меня были сомнения насчет Касильяса. Это особенный футболист, но я должен относиться ко всем одинаково. Это легенда, и с каждым днем он может становиться более великим», — сказал наставник.
Напомним, что в трех матчах группового этапа ворота испанцев защищал де Хеа.