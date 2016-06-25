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    Йованович: «Луческу без сомнений – это очень большое имя»

    Защитник «Зенита» Вукашин Йованович надеется, что под руководством Мирчи Луческу питерцы сумеют выиграть не один трофей в новом сезоне.

    «Луческу без сомнений – это очень большое имя, опытнейший человек. Работать у него – большая честь. Думаю, пока все проходит неплохо. Тренируемся очень много, тяжело, но зато точно будем готовы к сезону. Верю, что на этот раз «Зенит» сможет победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке и как можно успешнее выступить в Европе. Я видел все матчи команды за последние полгода, и очевидно, что здесь собраны самые сильные футболисты в стране. Главное – доказывать это каждую неделю», – заявил он.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.06.2016 08:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 июня 2016, 11:01

      Наигрывать парня надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 июня 2016, 10:27

      Мечтать не вредно

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