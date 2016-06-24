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    Нигматуллин: «Хвалить Акинфеева после провала команды неправильно»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на Евро-2016.

    «У наших ворот было много моментов. Вратарь сборной обязан что-то отбивать. А иначе по 0:10 бы всем проиграли. Хорошие спасения были, но хвалить голкипера после такого провала всей команды, наверное, неправильно. Просто к Акинфееву меньше претензий, чем к остальным, – сказал Нигматуллин.

    Напомним, сборная России пропустила шесть мячей в трех матчах группового этапа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 23:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 июня 2016, 06:05

      че он забивать должен...он даже голевой пас на Дзюбу дал..тот не забил..так что не надо

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июня 2016, 00:34

      Правильно. Не выручал! А 0:3 или 0:4, 0:5, какая разница.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 24 июня 2016, 23:34

      Конечно,когда опасные моменты у ворот России с 1 минуты создаются,тут конечно отбой весь матч будет и сэйвы.

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 24 июня 2016, 23:10

      Всё правильно.

      3
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