Нигматуллин: «Хвалить Акинфеева после провала команды неправильно»

че он забивать должен...он даже голевой пас на Дзюбу дал..тот не забил..так что не надо
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на Евро-2016.
«У наших ворот было много моментов. Вратарь сборной обязан что-то отбивать. А иначе по 0:10 бы всем проиграли. Хорошие спасения были, но хвалить голкипера после такого провала всей команды, наверное, неправильно. Просто к Акинфееву меньше претензий, чем к остальным, – сказал Нигматуллин.
Напомним, сборная России пропустила шесть мячей в трех матчах группового этапа.