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  • Орлов: «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко?»

Орлов: «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко?»

24 июня 2016, 20:13
14

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что выбором наставника для сборной России должен заниматься специальный тренерский совет.

«Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко? Кто должен выбирать тренера сборной? Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру. Считаю, необходимо собрать тренерский совет – пусть они решат. Не политики должны выбирать наставника, а профессионалы», – сказал Орлов.

Напомним, ранее сообщалось, что РФС может вновь пригласить на пост главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Мутко Виталий Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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gunstilzit
1466788783
Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру. А они возьмут и не утвердят.И что делать,дядь Ген?
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андрей андреев
1466790880
Хватит здесь демократию разводить.Сказали Мутко,ты ответил-"Есть" и в строй
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kykyi
1466791897
Что то разошелся Орлов, хотя все по делу. Но к сожалению у нас кругом все решают не профессионалы, а "свои", "кооператоры".
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талхк
1466792689
Орлов по делу вновь говорит
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Кукуха
1466794643
Не нужны нам мягкотелые тренера)
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sergan113
1466795130
Комментарий удален.
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Aлексей8$
1466796030
найти хорошего тренера для стада баранов очень трудно,но реально если не влазиют кому это надо
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Vasilii1958
1466825786
Мутко выскочка ни какой вон из рфс боран
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