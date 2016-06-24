Орлов: «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко?»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что выбором наставника для сборной России должен заниматься специальный тренерский совет.

«Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко? Кто должен выбирать тренера сборной? Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру. Считаю, необходимо собрать тренерский совет – пусть они решат. Не политики должны выбирать наставника, а профессионалы», – сказал Орлов.

Напомним, ранее сообщалось, что РФС может вновь пригласить на пост главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.