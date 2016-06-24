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    Зидан: «Пайе способен усилить любой клуб, его хотят все»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился своим мнением об игре полузащитника «Вест Хэма» и сборной Франции Димитри Пайе.

    «Это прекрасная история: Пайе всегда был очень талантлив, но только в 29 лет получил уважение, которого заслуживает. Молодые игроки испытывают серьезное давление на высоком уровне, а Димитри показал, что не всегда все приходит сразу.

    Не попадая в сборную, он никогда не сдавался и доказал, что является одним из наиболее важных и талантливых игроков не только во Франции, но и в Европе.

    Он усилит любой клуб Европы. С точки зрения тренера он обладает всем, что нужно атакующему полузащитнику. Он забивает, создает моменты, хорош при исполнении стандартов. Любой клуб захочет приобрести его, он постоянно совершенствуется», – сказал Зидан.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.06.2016 19:46
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