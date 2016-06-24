Нигматуллин: «Помню Кирая еще с 90-х. Мы, парни, играющие в штанах, следим друг за другом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, кто из голкиперов Евро-2016 произвел на него наибольшее впечатление.

– На ум сразу приходят венгры. Команда-сенсация с 40-летним парнем в восхитительных штанах. Само собой не ожидал, что они пройдут в плей-офф. Тем более с первого места. Теперь им играть с Бельгией, которая по составу заметно сильнее. Все сказки когда-то заканчиваются, но ставлю на чудо. Венгрия победит по пенальти!

– Кирай настолько хорош?

– Я его помню еще с 90-х. Мы, парни, играющие в штанах, всегда следим друг за другом. Могу только порадоваться за человека: в 40 лет поехал на Евро, да так удачно! – сказал Нигматуллин.