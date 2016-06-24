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    Бабаев: «Слуцкий принял решение покинуть сборную, и его нужно уважать»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил намерение наставника команды Леонида Слуцкого оставить пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы во Франции. Напомним, после матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3), специалист заявил, что к домашнему чемпионату мира национальную команду должен готовить другой тренер.

    – Сегодня появилась информация, что завтра Леонид Слуцкий встретится с Виталием Мутко и даст ему окончательный ответ по поводу продолжения работы со сборной.

    – У меня такой информации нет. Знаю, что Леонид Викторович уже обозначил свою позицию. Думаю, ее надо уважать. Сейчас непростая ситуация во всех смыслах. Я встречался с ним после Eвро. Он сделал все что мог, даже, наверное, больше. Отдал свои силы, знания, опыт. Но что случилось, то случилось. В том числе на то есть и объективные причины. В любом случае, считаю, надо уважать его выбор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 16:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 июня 2016, 01:18

      Уважать Слуцкого или его решение ?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июня 2016, 00:44

      Уважать его не за что. Очень многие понимали, чем эта авантюра со Слуцким кончится. Если он думал, что он тренер, то это его проблемы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2016, 22:04

      Лучший тренер России "профукал" чемпионат Европы, а другого варианта и быть не может!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 июня 2016, 21:55

      Портал WhoScored.com опубликовал символическую сборную игроков с худшим рейтингом по итогам группового этапа Евро-2016.
      Джо Харт (Англия) — Игорь Смольников, Сергей Игнашевич (оба — Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) — Александр Головин (Россия), Виктор Коваленко (Украина), Огузхан Озьякуп (Турция) — Александр Кокорин, Федор Смолов (оба — Россия), Роман Зозуля (Украина).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Кукуха > zadira56 24 июня 2016, 22:00

      Подозрительно много наших. *Сарказм*

      1
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 20:59

      Нет. Эта мразь опозорила нашу сборную. Импатент ебаный, квн и чгк его уровень. Да еще и в поддавки чгк. Ебаный позорник. Фу сука. Лебедев бьётся. Слуцкий в жопу отдаётся.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2016, 19:28

      Конечно надо уважать этот его выбор.Едва ли кто против.

      2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 24 июня 2016, 19:22

      Дать пинка и помахать!!!

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 24 июня 2016, 19:01

      и из цска ушел бы а то кони вообще не играют!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 июня 2016, 18:16

      А кудрявый и рад!...

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2016, 16:57

      Ещё бы вся сборная набиралась мужества и объявила о завершении карьеры, процентов 80,так точно...

      8
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > acer2003 24 июня 2016, 18:52

      Не дождемся, к сожалению.

      0
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