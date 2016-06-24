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    Агент Ткачева: «В ЦСКА дали понять, что рассчитывают на Сергея в дальнейшем»

    Агент хавбека ЦСКА Сергея Ткачева Владимир Дейнека заявил, что переход его клиента на правах аренды в «Крылья Советов» не отразится на дальнейшем будущем игрока в армейском клубе. Напомним, полузащитник проведет в самарской команде весь следующий сезон.

    «Мы общались с главой селекционного отдела Олегом Яровинским, Ткачев также разговаривал со Слуцким. Нам дали понять, что ЦСКА рассчитывает на Сергея, но в приоритете на данный момент возможность получения постоянной игровой практики.

    Конечно, Сергей не жалеет о переходе в ЦСКА. Он стал чемпионом России в составе армейцев, и, поверьте, через год он вернется игроком основного состава.

    ЦСКА рассчитывал на Сергея в качестве левого защитника. Для того чтобы этот эксперимент удался, нужно время, которым ЦСКА не располагает, а в группе атаки конкуренция слишком высока. «Крылья Советов» же рассматривают Ткачева в амплуа атакующего полузащитника», – сказал Дейнека.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2016 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 24 июня 2016, 19:51

      Ему уже 27 лет! Так что

      1
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    • ...
      Рейтинг: +58

      JokUr 24 июня 2016, 16:49

      Ну какой из него левый защитник =(

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