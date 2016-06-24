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    Блажевич: «Питаю ненависть к Португалии с 1982-го года»

    Экс-наставник сборной Хорватии Мирослав Блажевич заявил, что испытывает давнюю ненависть к португальцам из-за их неумения вести честную борьбу на футбольном поле. Напомним, сборным двух этих стран предстоит очная встреча в 1/8 финала Евро-2016, которая состоится завтра 25-го июня в Лансе.

    «Питаю ненависть к Португалии с 1982-го года. Мы с загребским «Динамо» встречались со «Спортингом» в Кубке европейских чемпионов, так португальцы подкупили судей, которые не засчитали наших два чистейших гола.

    Чуть позже подобное произошло, когда я тренировал Боснию – они также всех купили. Нечестные люди, они не ведают, что такое спорт», – приводит слова Блажевича Slobodna Dalmacija.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 июня 2016, 18:07

      Одно не пойму Турция 3 места 3 очка вылетела а португалия тоже самое а они остались

      -1
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > de bruyne 24 июня 2016, 18:34

      разница забитых пропущенных

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 июня 2016, 17:02

      Да, мерзкая нация.
      Ну, в футболе, по крайней мере.
      Удачи, хорватам! Симпатичная сборная у них, огневая)

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Protosser 24 июня 2016, 18:34

      спасибо

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      Рейтинг: +345

      Totti11 24 июня 2016, 16:32

      подтверждение моих слов про Карасёва, почему он не судит!!! Будут судей подкупать опять, чтобы Португалию вытащить...

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Totti11 24 июня 2016, 17:14

      Не Португалию а Криштиано Роналдо!

      1
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