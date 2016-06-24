Башкиров перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» заключили контракт с хавбеком Евгением Башкировым. 24-летний новичок получил футболку со вторым номером.

«Мы давно наблюдали за этим полузащитником, анализировали его игру и хорошо знаем, на что он способен. Женя – амбициозный футболист, ему есть, что доказывать, и «Крылья» для него – это новый вызов в карьере. У Евгения есть большое желание проявить себя в нашей команде и все необходимые для этого игровые качества – будем надеяться, что у него в «Крыльях» все получится, – прокомментировал подписание соглашения гендиректор самарцев Виталий Шашков.

С 2012-го года Башкиров защищал цвета «Томи». В прошедшем розыгрыше ФНЛ он провел 26 матчей, заработав две желтых и две красных карточки.