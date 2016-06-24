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Башкиров перешел в «Крылья Советов»

24 июня 2016, 14:34
4

«Крылья Советов» заключили контракт с хавбеком Евгением Башкировым. 24-летний новичок получил футболку со вторым номером.

«Мы давно наблюдали за этим полузащитником, анализировали его игру и хорошо знаем, на что он способен. Женя – амбициозный футболист, ему есть, что доказывать, и «Крылья» для него – это новый вызов в карьере. У Евгения есть большое желание проявить себя в нашей команде и все необходимые для этого игровые качества – будем надеяться, что у него в «Крыльях» все получится, – прокомментировал подписание соглашения гендиректор самарцев Виталий Шашков.

С 2012-го года Башкиров защищал цвета «Томи». В прошедшем розыгрыше ФНЛ он провел 26 матчей, заработав две желтых и две красных карточки.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Томь Башкиров Евгений
Комментарии (4)
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VGreen
1466773147
ему только 24 и он только с 2012 был в Томи?! я думал ему под 30 и он всю жизнь играл за Томь))
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Keeper161
1466800724
ХОРОШИЙ ИГРОК
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яйва-яйва
1466836753
Вывел Томь в РФПЛ и перешёл в КС !
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ALASTOR
1466858433
ппц, потеря серьезная
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