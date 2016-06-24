Президент ФФУ: «Новый тренер сборной Украины будет должен вывести команду на ЧМ-2018 и удачно там выступить»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что перед новым тренерским штабом национальной команды будет поставлена задача попасть и удачно выступить на ЧМ-2018 в России. Нынешний наставник желто-голубых Михаил Фоменко, судя по всему, покинет свой пост после неудачного выступления на Евро-2016, где украинцы заняли последнее место в группе, не заработав ни одного очка и ни разу не поразив ворота соперников. Одним из его преемников называется нынешний помощник по тренерскому штабу Андрей Шевченко.

«Мы приложим все усилия, чтобы научная группа первого заместителя главы Комитета национальных сборных ФФУ Семена Альтмана предоставила не позже середины июля информацию о возможных кандидатах на пост главного тренера, который возглавит команду перед отборочным циклом ЧМ-2018.

Перед новым тренерским штабом будем ставить цель, чтобы этот состав мог реализовывать стратегические задачи – не только попадание на ЧМ-2018 и достойное там выступление. Необходимо видеть в кругозоре и Евро-2020. В этом плане будут соответствующие требования к тренерскому штабу. Мы должны видеть стратегию и цели. И эти требования будут сформулированы уже в июле. Времени у нас нет – в конце августа начинается уже следующий сбор национальной команды», – цитирует Павелко dynamo.kiev.ua.