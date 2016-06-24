Хант сбросил девять килограммов из-за осложнений после операции на миндалинах

Полузащитник «Гамбурга» Аарон Хант рассказал о своем самочувствии после операции по удаления миндалин. По словам 29-летнего футболиста, он уже готов приступить к тренировкам.

Игрок был прооперирован семь недель назад, после чего из-за возникших осложнений он был вынужден провести на больничной койке две недели, в течении которых сбросил девять килограммов веса.

«Сейчас я вновь чувствую себя хорошо, хотя еще несколько дней назад принимал антибиотики. Но мне уже под силу совершить несколько пробежек.

После операции мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть форму. Однако это не столь критично, так как в данный момент межсезонье. У меня в запасе есть два месяца до начала чемпионата», – сказал Хант.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Хант провел в составе «Гамбурга» 20 игр, забив один мяч и сделав две голевые передачи.