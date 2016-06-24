Савин: «Лимитом на легионеров мы убиваем немногочисленные российские таланты»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала», а ныне телеведущий Евгений Савин, высказал свое мнение относительно столь неудачного выступления сборной России на Евро-2016. По его мнению, одной из основных причин провала является наличие в РФПЛ лимита на легионеров.

«Давайте признаем, прежде всего, что действительно произошел провал. Игроки говорят, что это наш потолок, но я не согласен. Я был в полной уверенности, что мы сыграем лучше. Надеялся, что Кокорин, Дзюба, Смолов, Мамаев, Шатов во главе с Акинфеевым и старожилами команды выдадут что-то более интересное. Причин много, есть глобальные, но сложно сейчас оценить произошедшее одной фразой.

Если матч с Англией – это было такое спасение на флажке при неплохой игре, особенно по самоотдаче. Словакия – обнадежили последние минуты, хотя было очевидно, что Леонид Викторович Слуцкий не угадал, повторив состав. Но игра с Уэльсом – это шок. Реально, я до пяти утра не мог уснуть. Сняли «Культ Тура», пришел в 2:30, лежал и думал: почему такое опустошение? Неужели это реальный уровень нашего футбола? Чувствовал провальный ужас.

Подняться можно с любого дна, если делать правильные шаги. Первый – убрать лимит. Я был в шкуре футболиста, и самый большой вред лимита – деградация. Завышен ценник на российских футболистов. Игрок, который условно в 20 лет три раза попадает по мячу, начинает получать по три-пять миллионов евро только за свой паспорт. Через пару лет человек не хочет ничего. Он зажрался, деградирует, тем более есть наша ментальность. Необоснованно он начинает сходить с ума. Лимитом мы убиваем немногочисленные таланты. У них нет цели уехать в Европу, развиваться. Человек живет в безумной зоне комфорта, его целуют в попу в клубе, в сборной, у него космические деньги на счету. И от этого, конечно, страдает чемпионат. Конкуренция – двигатель прогресса, а ее невозможно создать искусственно. Люди должны понимать, что все равны, мало быть русским. Нужно быть хорошим русским», – сказал Савин.

Полностью интервью с Савиным можно прочитать здесь.