France Football включил Сычева в состав «ложных звезд»

Французские журналисты представили символическую сборную из игроков, которые в свое время считались новыми звездными игроками. Интересно, что в этом списке нашлось место российскому форварду Дмитрию Сычеву, который в своем время перешел в «Марсель» и считался очень перспективным.

Полностью состав «ложных звезд» выглядит так: Кевин Трапп (новый Мануэль Нойер) – Сисинью (новый Кафу), Талал Эль-Каркури (новый Франц Беккенбауэр), Филипп Кристанваль (новый Лоран Блан), Андре Сантуш (новый Роберту Карлос) – Альберт Банинг (новый Патрик Виейра), Эвертон (новый Робинью), Мурад Мегни (новый Зинедин Зидан), Агостинью (новый Луиш Фигу) – Северину Лукас (новый Мишель Платини), Дмитрий Сычев (новый Жан-Пьер Папен).

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