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France Football включил Сычева в состав «ложных звезд»

24 июня 2016, 11:13
15

Французские журналисты представили символическую сборную из игроков, которые в свое время считались новыми звездными игроками. Интересно, что в этом списке нашлось место российскому форварду Дмитрию Сычеву, который в своем время перешел в «Марсель» и считался очень перспективным.

Полностью состав «ложных звезд» выглядит так: Кевин Трапп (новый Мануэль Нойер) – Сисинью (новый Кафу), Талал Эль-Каркури (новый Франц Беккенбауэр), Филипп Кристанваль (новый Лоран Блан), Андре Сантуш (новый Роберту Карлос) – Альберт Банинг (новый Патрик Виейра), Эвертон (новый Робинью), Мурад Мегни (новый Зинедин Зидан), Агостинью (новый Луиш Фигу) – Северину Лукас (новый Мишель Платини), Дмитрий Сычев (новый Жан-Пьер Папен).

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Источник: Francefootball
Сычев Дмитрий
Комментарии (15)
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MU_Fan#1
1466756505
Пишель Платини то кто? ))
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семенчик
1466757023
Забавна,ложная звезда! У таких полно!
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olic29ivica
1466757334
Эвертон новый Робиньо)))))) Как будто Робиньо звездой стал (Его бы самого сюда включить как новый Пеле)
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Doyousmokeweed!?
1466757389
У Сыча достижений больше, явно. Но вот качество, читайте - статус, этих достижений... Не знаю, не знаю.
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sargassov
1466758626
В РФПЛ каждый год такой список набрать можно
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neveldomha
1466761421
Если бы одни Зиданы, Карлосы , Беккенбауэры ..... были в командах, никто бы и не знал, что есть такие звезды как Зидан, Карлос, Беккенбауэр ....... Звезды проявляются на фоне таких как Сычев. Так что не надо обижать их зажигателей.
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UTKA86
1466762717
Еще один бред который Бомбардир повторил Трапп на секундочку основной вратарь ПСЖ, с которым за 8 туров до финиша стал чемпионом Франции и вышел в 1/4 Лиги чемпионов, пропустил в 6 матчах групповго этапа 1 гол от Реала на Сантьяго Бернабеу, а насчет нового Нойера... Нойер по праву считается одним из лучших вратарей последних лет, а может и лучшим (что по моему субъективному мнению более верно), но 4 года назад (именно на столько он старше Траппа) Нойер пропустил 4 мяча в 5 матчах группового этапа и вместе с Баварией прошляпил чемпионство Германии, но вышел в Финал ЛЧ. Так объясните мне чем плохи заслуги Траппа, который в 26 лет, игравший до этого в средненьких клубах Германии ( у Нойера Шальке и Бавария, извечные завсегдатаи ЛЧ) является основным вратарем чемпионов Франции, про состав можете не писать, гегемония Баварии в Германии также непоколебима в финансовом плане как и у ПСЖ
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АртурZaСМ
1466764445
Эпитет "новый Робиньо" тут вообще не к месту... Робиньо то и сам по большому счету никем не стал...
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СЛАВА 81
1466768393
СЫЧЕВ ТЫ МОЙ КУМИР.
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Romio-xxx
1466775341
А Оуэн где?
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