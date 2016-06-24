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Петраков: «Потеряли в свое время все в футболе в 90-е годы»

24 июня 2016, 07:53
6

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал провал сборной России на Евро-2016. Напомним, что в своей группе россияне заняли последнее место, набрав лишь одно очко.

«Сыграли однозначно ниже своего уровня. Наша команда примерно одинакова по уровню со Словакией и Уэльсом, но у них есть лидеры, способные решить исход матча, а у нас таких нет.

У словаков есть Гамшик и Вайсс, у валлийцев — потрясающие опорники и Бэйл. Здесь Слуцкий берeт вину на себя. Есть такая поговорка: «Выигрывает команда — проигрывает тренер». Но что Слуцкий мог сделать на этом этапе? Считаю, что здесь его вины нет.

Виноваты мы, что потеряли в свое время все в футболе в 90-е годы. Упустили интернаты, упустили футбольные школы. У нас хорошие детские тренеры пошли работать на рынок. Не нужно никого винить. Футбол — это социальная программа. Если ее не будет, само все не поднимется. Нужно, чтобы футболом занималось государство, возвращаться к старой системе подготовки молодых футболистов. Организовывать хорошие интернаты.

Они есть, но их мало. Один в Краснодаре, один в Москве. Но что это на всю страну? Раньше были по всему Союзу. Как ни печально, но это факт. От этого мы сначала ушли, а потом пришли», — сказал Петраков.

Источник: ФК «Томь»
Россия Петраков Валерий
Комментарии (6)
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Kostya83
1466746776
Да, потеряли всё, что имели. Я уже писал, что ситуация в футболе характерна для всего, что произошло и происходит в стране. Но слово "потеряли" здесь будет неправильным, никто и не хотел сохранить. Сейчас страной управляет "бизнес", главной задачей которого является извлечение максимальной прибыли. Максимальной прибыли для себя любимого, а не для всех нас. Поэтому из страны, в которой были развиты все направления (в меру возможностей), остались только те, которые приносят прибыль здесь и сейчас. Никакой социальной ответственности. И футбол развит ровно настолько, что бы можно было кому-то с этого иметь, а не для результатов и гордости за страну. Говорить, что Слуцкий не виноват, тоже нельзя. Наши игроки, при всем к ним теперешнем отношении, все же по своему классу ничем не уступают конкурентам из стран-середняков, тем более тем, в которых нет Бэйлов. А вот отсутствие заряженности на игру, отсутствие полной самоотдачи на лицо. Плюс к этому, какие-то просчеты, по-видимому, в подведение к турниру в плане физподготовки. Когда ноги не бегут, трудно что-то сделать. И еще мне кажется, когда средненькие игроки приезжают на такой турнир, а ЗП у них на уровне мировых звезд, то им самим как-то неудобно делается, обламываются они, ведь все кругом видят несоответствие, и пальцем тычут, и смеются. "Король, то голый"! Это как из провинции, где ты весь такой гламурный, приехать в столицу и сразу все про себя понять. Сразу спесь слетает. Вот и отскакивает у ребят
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VIPded
1466748039
Увы. И восстановить систему за пару лет невозможно...(((
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iuda
1466748467
Зато олигархи никак не нажрутся
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ФК Зенит всея Руси
1466748551
Ну, кто-то терял, вся страна футбольная теряла - а кто-то жировал и богател, это Спартак и ОИР. Где те сладкие времена, когда всех футболистов уровня сборной СССР можно было купить по цене трамвайного билета за пучок - и играть в свои стеночки-забегания, потому что соперники не имели обученной защиты? Ну, а когда лафа закончилась - оказалось, что ОИР это не тренер а просто заурядный интриган, почему он собственно и свалил от тренерской работы.
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kykyi
1466752706
С начала 2000-х прошло 16 лет. Ну и почему так и осталось две академии, куда улетели бешеные бабки от продажи нефти, на растопырку пальцев? Кругом и во всем виноваты 90-е, больше сказать нечего.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466754637
Началось все с Колоскова. В 1994 году сборную собрал из игроков бывших республик СССР, потому что российские игроки отказались играть в форме Reebok. Колосков намудрил с этим итальянским скандальным контрактом.
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