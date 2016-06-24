Петраков: «Потеряли в свое время все в футболе в 90-е годы»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал провал сборной России на Евро-2016. Напомним, что в своей группе россияне заняли последнее место, набрав лишь одно очко.



«Сыграли однозначно ниже своего уровня. Наша команда примерно одинакова по уровню со Словакией и Уэльсом, но у них есть лидеры, способные решить исход матча, а у нас таких нет.



У словаков есть Гамшик и Вайсс, у валлийцев — потрясающие опорники и Бэйл. Здесь Слуцкий берeт вину на себя. Есть такая поговорка: «Выигрывает команда — проигрывает тренер». Но что Слуцкий мог сделать на этом этапе? Считаю, что здесь его вины нет.



Виноваты мы, что потеряли в свое время все в футболе в 90-е годы. Упустили интернаты, упустили футбольные школы. У нас хорошие детские тренеры пошли работать на рынок. Не нужно никого винить. Футбол — это социальная программа. Если ее не будет, само все не поднимется. Нужно, чтобы футболом занималось государство, возвращаться к старой системе подготовки молодых футболистов. Организовывать хорошие интернаты.



Они есть, но их мало. Один в Краснодаре, один в Москве. Но что это на всю страну? Раньше были по всему Союзу. Как ни печально, но это факт. От этого мы сначала ушли, а потом пришли», — сказал Петраков.