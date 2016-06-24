Хендрик: «Гол после руки Анри причинил боль всей Ирландии. Надеюсь, мы поквитаемся с французами»

Полузащитник сборной Ирландии Джеффри Хендрик в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 против Франции вспомнил эпизод из противостояния команд в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2010.

Напомним, тогда французы забили решающий гол после передачи Тьерри Анри, который коснулся мяча рукой.

«Тот гол причинил боль всему нашему народу, но я надеюсь, что мы добьемся нужного результата в матче с Францией и поквитаемся с ними.

Я помню ту игру, но это в прошлом, сейчас в командах другие игроки, и мы не будем зацикливаться на том эпизоде. Думаю, мы были бы довольны, если бы сами так забили!», – сказал Хендрик.