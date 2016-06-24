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    Роналду: «Не каждая команда может обыграть Испанию, так что мы уважаем хорватов»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Хорватии. Напомним, хорваты в последнем матче группового этапа обыграли Испанию со счетом 2:1 и вышли в плей-офф с первого места.

    «Не каждая команда может обыграть Испанию, так что мы уважаем хорватов. Тем не менее это нас не пугает, и мы постараемся победить.

    Нашим приоритетом было обыграть Венгрию, этого мы сделать не смогли, но добились самого важного – выхода в плей-офф. Думали, что выйдем со второго места, но Исландия в добавленное время забила Австрии», – сказал Роналду.

    Источник: Football Espana

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    24.06.2016 00:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 июня 2016, 11:18

      не повезло звезде со сборной

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря 24 июня 2016, 07:53

      Не каждая команда может обыграть и Исландию...

      0
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 24 июня 2016, 00:30

      Тащи их кэп. Что тут поделать, когда Португальцы по классу, по сути как мы. Таже защита, центр, разве что фланги не плохи с Нани и Куарежмой. Кришти приходится саму себе пасовать, чёт предпринимать. Круто когда лидер имеется. У Хорватов Модря, но там партнёру не кисло ему помагают. Надеюсь ещё не всё потеряно. Удачи скромному Рончику.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > A7XKOLYAN93 24 июня 2016, 01:19

      Если 5 убитых голубей и помятая штанга это "тащить" - то Дзюбе просто не везло.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Ronaldinho R10 24 июня 2016, 15:27

      Дзюба за всё евро, по-моему 1 раз пробил по рамам... Когда загадил 100% голевой момент с Уэльсом при счёте 0-3...

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