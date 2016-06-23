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    Турецкие СМИ: Нойштедтер договорился с «Фенербахче»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер продолжит свою карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Spor 3.

    По информации источника, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве. Ранее появлялись сведения о том, что Нойштедтер должен стать заменой Бруну Алвешу, который расстался с «Фенербахче».

    Кроме того, сообщалось о том, что интерес к Нойштедтеру проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Галатасарай».

    Напомним, игрок сборной России покинул «Шальке» в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 23:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 июня 2016, 19:43

      да кому он нужен предатель....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 июня 2016, 09:34

      Вряд ли перейдёт. Сейчас Гинер подсуетится и заберёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 июня 2016, 06:47

      Патриот, ничего не скажешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 24 июня 2016, 02:08

      Защитник скорее всего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 июня 2016, 00:51

      ну на этом у него и останется 2 матча за сборную, такого полёна у нас и в РФПЛ который выше в таблице коэффициентов хватает выше крыши

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 23 июня 2016, 23:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть лучше в Фенер прет. ЦСКА ничего не даст ему кроме деградации.

      -4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 23:09

      Политическая проститутка, ответ Меркель на заявление Эрдогана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 23 июня 2016, 23:05

      Вчера же про коней писали,что туда уйдет!

      0
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