Президент «Сассуоло» подтвердил переход Берарди в «Ювентус»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди в летом 2017 года станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил президент нынешнего клуба Берарди Джезеппе Скуинци.

«Было очень много слухов. В реальности же «Интер» не делал никаких предложений по этому игроку. Я не понимаю, почему люди утверждают обратное.

У нас есть договоренность с «Ювентусом», трансфер просто отложен на год. Парень отправится в Турин после завершения следующего сезона. Говорят о каких-то возможных изменениях в соглашении, но это невозможно», – сказал Скуинци.

В минувшем сезоне Берарди провел за «Сассуоло» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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