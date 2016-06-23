Тренер Исландии: «Англичане просто одержимы пенальти, но мы свои всегда забиваем»

Тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон ответил на вопрос о том, отрабатывает ли команда удары с пенальти перед встречей с Англией в 1/8 финала Евро-2016.

«Пока мы этого не делали, но теперь, вероятно, начнем. Меня уже спрашивали об этом. Вы, англичане, просто одержимы пенальти.

Один английский парень уже спрашивал у меня, каково наше соотношение забитых и незабитых пенальти. Я подумал и понял, что мы забивали каждый раз. Мы всегда забиваем свои пенальти. Так что берегитесь», – сказал Халльгримссон.