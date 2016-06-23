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  • Сборная России получит 8,5 миллиона премиальных за участие в Евро-2016

Сборная России получит 8,5 миллиона премиальных за участие в Евро-2016

23 июня 2016, 19:07
37

Премиальные сборной России от УЕФА за участие в Евро-2016 составят 8,5 миллиона евро.

Такую же сумму получат сборные, которые, как и Россия, набрали по одному очку на групповом этапе – Румыния, Чехия, Швеция и Австрия.

Команды Албании и Турции, занявшие с тремя баллами третьи места в своих группах и не вышедшие в плей-офф, получат по девять миллионов. Меньше всего заработала сборная Украины, которая не набрала ни одного очка – восемь миллионов.

Команды, пробившиеся в плей-офф, уже заработали от 10,5 до 12 миллионов евро премиальных.

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Источник: A Bola
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (37)
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WhiteEgon
1466698902
Сборную оштрафовать надо на эту сумму. Из-за таких команд турнир теряет зрелищность.
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tambovchanin
1466699127
это с них надо взымать за нервы и слезы наших болел)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466700419
Наконец-то Мутко жене шубу купит... Муто-новую.
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ivan941
1466701959
ну теперь понятно почему такие результаты чего им парится все равно заплатят зачем им побеждать
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maior-60
1466702604
Чего так мало? Мудку отпилить нечего.
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Cнег
1466702896
0,5 лимона Конифею - остальные на развитие детских школ< но сначала< заразу всю тренерскую хапужную уберите из спорта, потом только на счет школ....
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Sshhh...
1466703379
Хоть одна мразь откажется?
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river31
1466703997
Лучше бы их заставили заплатить столько.
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Salim73
1466704720
За что? Надо у них забрать деньги, а эти деньги сиротам и больным детям отдать. Уроды! И за них столько нервов по портили
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Georg11111
1466709885
Премиальные от слова "премия". Всегда наивно полагал, что премия- это поощрение за хорошую работу СВЕРХ зарплаты. Что-то в игре нашей команды ни работы, ни тем более хорошей не заметил. Я месяц ишачу за не слишком большую зарплату, премии вся контора уже года 3 не видела в глаза. При этом ответственности у любого моего коллеги побольше чем у всей команды вместе взятой. А эти "работнички" получают приличные зарплаты, потом едут на ЕВРО, ползают по полю еле перебирая ногами, позорят всю страну и им ещё за это дополнительно платят??? И ведь ни у одного не хватит совести отказаться от этих денег. За такую игру не то что премии давать- штрафовать надо и награждать исправительными работами на месяц-другой. Глядишь, хоть какую-то пользу стране принесут. А лучше- распустить их нахрен и набрать молодняк. Как подумаю сколько у нас в стране перспективных молодых футболистов, способных БЕСПЛАТНО ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ СТРАНЫ... Наша паралимпийская сборная по футболу 5 олимпиад подряд не выходила из тройки лидеров, на последней олимпиаде взяли золото, на предпоследней- серебро. Вот они эти 8,5 миллионов заслужили и им эти деньги реально нужнее.
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