Сборная России получит 8,5 миллиона премиальных за участие в Евро-2016

Премиальные сборной России от УЕФА за участие в Евро-2016 составят 8,5 миллиона евро.

Такую же сумму получат сборные, которые, как и Россия, набрали по одному очку на групповом этапе – Румыния, Чехия, Швеция и Австрия.

Команды Албании и Турции, занявшие с тремя баллами третьи места в своих группах и не вышедшие в плей-офф, получат по девять миллионов. Меньше всего заработала сборная Украины, которая не набрала ни одного очка – восемь миллионов.

Команды, пробившиеся в плей-офф, уже заработали от 10,5 до 12 миллионов евро премиальных.

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