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    Воронин: «В России и в Украине можно зарабатывать деньги – но не в футбол играть»

    Экс-форвард «Байера», «Ливерпуля», «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин порекомендовал российским и украинским игрокам уезжать из национальных чемпионатов. По его мнению, приобрести необходимые мастерство и опыт можно только выступая в европейских лигах.

    «Надо всем уезжать. Футбол – за границей. У нас футбола нет. Когда Советский Союз развалился, тогда же развалился футбол по большому счету. В России, в Украине можно зарабатывать деньги – но не в футбол играть. Футбола нет, и это все знают. Когда они выходят в Лигу чемпионов, вот там и видят футбол.

    Игроком можно стать в Европе. Когда на матчи будут приходить не по пять тысяч болельщиков, а по 50, где с трибун не кричат «ты – дерьмо» и «судья – этот самый», и все это не слышат дети. Вот это футбол. Туда надо стремиться», – сказал Воронин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2016 17:32
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +19

      antondyachkov 23 июня 2016, 17:45

      Или попробовать менять что-то здесь! Впрочем, это, наверное, не очень реалистично.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > antondyachkov 23 июня 2016, 18:52

      Слава богу уже 1000 лет меняем.Никак не выменяем

      -1
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