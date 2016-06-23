Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» подписала контракт с Марковым

    «Кубань» пополнилась защитником Николаем Марковым. 31-летний игрок ранее защищал цвета «Урала» и «Краснодара». В прошедшем сезоне в составе «быков» он принял участие в семи поединках РФПЛ. Соглашение футболиста с желто-зелеными рассчитано до 2019-го года.

    «Команда и город мне прекрасно знакомы. Надеюсь, это ускорит процесс адаптации и позволит как можно быстрее начать приносить пользу команде. Перед нами стоит серьезная цель, и нужно приложить все силы, чтобы выполнить стоящую перед нами задачу. При этом я уверен, если каждый на своем участке будет работать на полную мощность, нам это все вполне по силам», – сказал Марков.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11