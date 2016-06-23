Плетикоса: «Ждал от России приятных сюрпризов»

Бывший вратарь сборной Хорватии и «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о том, как воспринял провал сборной России на проходящем во Франции Евро-2016.

«Очень удивился. Был в гостях на хорватском телевидении перед чемпионатом и сказал, что жду от России приятных сюрпризов. Слуцкого считаю тренером высокого уровня. Но когда увидел состав на первые матчи с тремя форвардами, то сразу понял: ничего не выйдет.

Ведь почти все сборные во Франции играют в закрытый футбол, не идут в высокий прессинг. А Головин и Нойштедтер в центре… Печальное зрелище. Жаль, ведь я болел за российскую команду», – сказал Плетикоса.

Сборная России выбыла из розыгрыша турнира после группового турнира.