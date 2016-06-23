Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа поблагодарил своих критиков

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа поблагодарил болельщиков за критику в свой адрес, которая мотивирует его. В матче третьего тура группового этапа Евро-2016 Испания уступила Хорватии со счетом 1:2.

    «Проигрывает лишь тот, кто теряет надежду. Спасибо за критику, она меня мотивирует. Нужно продолжать бороться», – написал голкипер в Twitter.

    Напомним, в 1/8 финала Евро-2016 сборная Испании встретится с Италией. Матч состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июня 2016, 09:01

      Что он что тер штеген хотят стил ноера ну хирива кончается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 23 июня 2016, 07:15

      Да,косяки были.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11