Гера: «Наслаждаюсь каждой игрой за сборную Венгрии»

Полузащитник сборной Венгрии Золтан Гера счастлив, что его команда смогла пробиться в плей-офф Евро-2016.

«Я уже не так молод как раньше, поэтому для меня любой матч важен, наслаждаюсь каждой игрой за сборную, а сегодня забил гол Португалии, и, конечно, это особенный момент для меня.

Последние четыре года у меня все непросто складывалось, были травмы, было непонятно, за какой клуб я буду играть, но сейчас я очень рад тому, что происходит.

Я играю за сборную на этом историческом для нас турнире, играю в чемпионате Венгрии и чувствую поддержку болельщиков. Это что-то невероятное, и я этому очень рад», – сказал Гера.

В 1/8 финала Евро-2016 сборная Венгрии встретится с Бельгией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.