Евро-2016. Гол Наингголана принес Бельгии победу над Швецией

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Швеции минимально уступила Бельгии – 0:1. Победу бельгийцам принес гол в исполнении Раджи Наингголана.
Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 3-й тур
Швеция – Бельгия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Гол: 0:1 – Наингголан, 84.
Швеция: Исакссон, Ольссон, Йоханссон, Гранквист, Линделоф, Экдаль, Чельстрем, Форсберг (Зенгин, 82) Ларссон (Дурмаз, 70), Ибрагимович, Берг (Гуидетти, 63).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Мертенс, 71), Азар (Ориги, 90), Лукаку (Бентеке, 87).
Предупреждения: Экдаль, 33; Йоханссон, 36 – Менье, 31; Витсель, 45.
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Источник: Бомбардир.ру