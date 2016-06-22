Левченко: «Такой сборной России даже мельдоний не поможет»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об игре команды России на чемпионате Европы-2016. Напомним, что в трех матчах группового этапа подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко.

«Думаю, Слуцкий допустил грубейшую ошибку в этом матче, выпустив Широкова, потому что он не мобильный игрок. С такими игроками Уэльса, которые рвали сборную России в центре поля по всем параметрам, Мамаев, Широков и Глушаков полностью выпали. Денисов и Дзагоев — это важные потери россиян, и то, что не вышел Головин — также ошибка. При всей своей неопытности он мог бы выйти и побороться. В этой игре была нужна именно борьба.

Такой сборной России даже мельдоний не поможет, игра была провальной. Все сыграли отвратительно, и выделить можно разве что Акинфеева. 86% дуэлей в воздухе проиграли россияне, а кто выигрывает дуэли, тот выигрывает матчи, — сказал Левченко.