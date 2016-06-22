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Левченко: «Такой сборной России даже мельдоний не поможет»

22 июня 2016, 11:22
8

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об игре команды России на чемпионате Европы-2016. Напомним, что в трех матчах группового этапа подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко.

«Думаю, Слуцкий допустил грубейшую ошибку в этом матче, выпустив Широкова, потому что он не мобильный игрок. С такими игроками Уэльса, которые рвали сборную России в центре поля по всем параметрам, Мамаев, Широков и Глушаков полностью выпали. Денисов и Дзагоев — это важные потери россиян, и то, что не вышел Головин — также ошибка. При всей своей неопытности он мог бы выйти и побороться. В этой игре была нужна именно борьба.

Такой сборной России даже мельдоний не поможет, игра была провальной. Все сыграли отвратительно, и выделить можно разве что Акинфеева. 86% дуэлей в воздухе проиграли россияне, а кто выигрывает дуэли, тот выигрывает матчи, — сказал Левченко.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Чемпионат Европы Россия Левченко Евгений
Комментарии (8)
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yorgenbarenz
1466586089
Мельдоний помог бы нашей сборной и сильно.Это не кальян.Что касается грубой ошибки Слуцкого со средней линией-не согласен ! Нормальные у нас там игроки были,не хуже Уэльса.Но,вот,трое нападающих с такой мёртвой защитой-издевательство! Тупейший ход-ставить троих вперёд,не умеющих обводить,дать и принять ловко мяч ! Вот и стояло бревно Дзюба спиной к воротам,ожидая паса от партнёров и ненормально бросающегося вперёд Смольникова,а валлийские защитники ему на ломанном русском говорили на ухо: Как это ты,дятел,умудрился забить столько мячей в своём чемпионате?; Что ты,осёл, стоишь на месте,бегай,уводи нас за собой,делай свободные зоны для своих недотёп,которые не знают,что с мячом делать!
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Black Giz
1466587822
Ты бы лучше дал оценку своей Украине. И не лез куда тебя не просят. Умник.
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Барселона 10
1466588171
надо было играть 4-5-1 --------------------------------------Акинфеев--------------------------------- Смольников --Нойштедтер-- Березуцкий-- Щенников ------------------------------------ Глушаков----------------------------------- Самедов----------Головин------------Мамаев----------------- Шатов --------------------------------------Смолов----------------------------------------- По моему это оптимальный состав из имеющихся игроков. Можно было бы дать шанс Иванову , не плохой игрок, а его даже не выпустили ни разу.
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Саня БУБА
1466589863
.......сейчас любой негатив, сказанный в адрес нашей звездной дружины (смешно, правда?), будет верным.....ибо не х...й!!!!!...а мельдоний им в отпуске сгодится, чтобы сердце выдержало, когда кокс с хеннеси жрать в майами будут!!!!
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nemolod
1466604025
Уж чья бы корова мычала!
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