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    Шаронов: «Дело не в лимите, а в отсутствии развития футбола в стране»

    Бывший защитник сборной России Роман Шаронов назвал причины, по которым национальная команда неудачно выступила на Евро-2016. Напомним, что в трех матчах группового этапа подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко.

    – Роман, какие основные причины провального выступления сборной России на Евро-2016?

    – Я думаю, надо смотреть глубже. Мы имеем то, что имеем. У нас такая большая страна, в которой живет столько людей, но почему тогда нет футболистов? Потому что всем руководителям давно уже пора понять, что каждый клуб должен растить и обучать игроков. Пока руководители будут требовать от юношеских и молодежных команд медали и кубки, мы ничего не добьемся. Пока в академиях не будет квалифицированных тренеров, мы ничего не добьемся. Какая разница, какое место заняли молодые футболисты, если каждый год в основной команде не появляются свои воспитанники? Давно пора посмотреть, что делают в Европе. Президент «Барселоны» говорит: «Будущее клуба в ее академии». Игроки сами собой не появятся, их надо обучать. Это касается и футбола, и хоккея. Даже если взять скрипку, разве я научусь играть, каким бы талантливым я ни был, если у меня плохой педагог?

    – Российскому чемпионату нужен лимит на легионеров или нет?

    – Когда я сам играл, то думал, что лимит действительно может помочь. На самом деле нет. Дело не в лимите, а в том, о чем я сказал ранее. Не туда люди смотрят. Нужно развивать футбол. Курбан Бекиевич однажды сказал такую фразу, с которой я полностью согласен: «Тренировать можно везде, в любых условиях. Главное – это квалификация тренеров, которые работают с детьми. Никакие поля не помогут подрастающему поколению прогрессировать, если рядом нет специалиста хорошего уровня».

    – Реально ли хоть что-то исправить за те два года, что остались до домашнего чемпионата мира?

    – После того как немцы неудачно сыграли на Евро-2004, они пересмотрели все свои методики подготовки футболистов. У нас же пока лишь одни лозунги. Все только на бумаге.

    – Что мешает России пойти по тому же пути, что и Германия, используя те же методы?

    – Дело не в методах, а в том, кто этим занимается. На бумаге все это может выглядеть сколь угодно круто, но все зависит от того, кто это будет воплощать в жизнь.

    – Учитывая все вышесказанное, чего ждать от России на ЧМ-2018?

    – Нельзя предугадать, что будет через два года. Не могу предсказать, какое место мы займем в 2018 году. Мы и на Евро при определенных раскладах могли выйти из группы. Повторюсь, нужно заниматься развитием футбола в стране. Я вижу, что пока оно никакое. Талантов в России очень много, но их надо развивать, очень важно, кто их будет обучать. Талантливого игрока сначала нужно рассмотреть, а потом уже довести до определенного уровня. Везде люди начинают играть в 20 лет, а у нас уже в 17 заканчивают.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.06.2016 11:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 23 июня 2016, 01:58

      Бла бла бла...А что до евро все молчали?1.Разогнать к хренам всю ЭТу сборную псевдо футболеров.И Чиновников тоже!2.Расширить РПФЛ до 20 клубов.ФНЛ до 24.3.Потолок зарплат.Как в НБА и НХЛ.Чтобы отрабатывали деньги.4.В сборной играть только за премиальные.5.Детский спорт.Как то так.

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 22 июня 2016, 18:00

      Ох, злую шутку с нами сыграл победный матч с голландцами в 2008 году!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 13:52

      Спасибо, Роман! Порадовал по-настоящему мудрыми словами. А то заладили: "Лимит, лимит!" То палка о двух концах, если что. И, к тому же, даже на бейсбольную биту, вышибающую из сборников мастерство или хотя бы самоотдачу никак не тянет.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 22 июня 2016, 12:36

      Правильно сказал!Нечего сваливать всё на один лимит,когда по всем другим направлениям завал!

      3
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      Рейтинг: +826

      Grag 22 июня 2016, 12:31

      Пока Мутко будет министром спорта ,ничего хорошего ждать не приходится.

      1
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      Рейтинг: +48

      20012345 22 июня 2016, 12:29

      еще бы всем Тренеров, типа Бердыева :). а то сплошной колхоз

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      Рейтинг: +48

      Kostya83 22 июня 2016, 11:44

      ...у нас в 17 заканчивают). Очень саркастически сказал. Молодец. Вот ссылка на статью о судьбе Чемпионов Европы 2006 среди молодежи до 17 лет. Чемпионов Европы по большому футболу (не мини, не пляжка). Чемпионы по футболу из России.
      Так что всем тем, кто говорит, что Россия не футбольная страна хочется спросить - это на генетическом уровне? Или же в консерватории все-таки что-то нужно поправить?
      Все у нас есть: и таланты и коррумпированные, оторванные от жизни и чаяний простых граждан чиновники. И надо что-то делать и с теми и с другими.
      Например, в нашем городе стали развивать мини-футбол на любительском уровне. И за менее, чем 10 лет вовлекли в городское первенство более 1500 человек (127 команд) - молодежное первенство, ветераны, несколько лиг. И это все родилось по инициативе простых людей. Спасибо им огромное за это. Уровень за это время основательно подрос и выровнялся. организация турнира растет - в общем, все по серьезному). Так что, всё можно сделать, было бы желание, а его нет, по-видимому.

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