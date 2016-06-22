Шаронов: «Дело не в лимите, а в отсутствии развития футбола в стране»

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов назвал причины, по которым национальная команда неудачно выступила на Евро-2016. Напомним, что в трех матчах группового этапа подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко.

– Роман, какие основные причины провального выступления сборной России на Евро-2016?

– Я думаю, надо смотреть глубже. Мы имеем то, что имеем. У нас такая большая страна, в которой живет столько людей, но почему тогда нет футболистов? Потому что всем руководителям давно уже пора понять, что каждый клуб должен растить и обучать игроков. Пока руководители будут требовать от юношеских и молодежных команд медали и кубки, мы ничего не добьемся. Пока в академиях не будет квалифицированных тренеров, мы ничего не добьемся. Какая разница, какое место заняли молодые футболисты, если каждый год в основной команде не появляются свои воспитанники? Давно пора посмотреть, что делают в Европе. Президент «Барселоны» говорит: «Будущее клуба в ее академии». Игроки сами собой не появятся, их надо обучать. Это касается и футбола, и хоккея. Даже если взять скрипку, разве я научусь играть, каким бы талантливым я ни был, если у меня плохой педагог?

– Российскому чемпионату нужен лимит на легионеров или нет?

– Когда я сам играл, то думал, что лимит действительно может помочь. На самом деле нет. Дело не в лимите, а в том, о чем я сказал ранее. Не туда люди смотрят. Нужно развивать футбол. Курбан Бекиевич однажды сказал такую фразу, с которой я полностью согласен: «Тренировать можно везде, в любых условиях. Главное – это квалификация тренеров, которые работают с детьми. Никакие поля не помогут подрастающему поколению прогрессировать, если рядом нет специалиста хорошего уровня».

– Реально ли хоть что-то исправить за те два года, что остались до домашнего чемпионата мира?

– После того как немцы неудачно сыграли на Евро-2004, они пересмотрели все свои методики подготовки футболистов. У нас же пока лишь одни лозунги. Все только на бумаге.

– Что мешает России пойти по тому же пути, что и Германия, используя те же методы?

– Дело не в методах, а в том, кто этим занимается. На бумаге все это может выглядеть сколь угодно круто, но все зависит от того, кто это будет воплощать в жизнь.

– Учитывая все вышесказанное, чего ждать от России на ЧМ-2018?

– Нельзя предугадать, что будет через два года. Не могу предсказать, какое место мы займем в 2018 году. Мы и на Евро при определенных раскладах могли выйти из группы. Повторюсь, нужно заниматься развитием футбола в стране. Я вижу, что пока оно никакое. Талантов в России очень много, но их надо развивать, очень важно, кто их будет обучать. Талантливого игрока сначала нужно рассмотреть, а потом уже довести до определенного уровня. Везде люди начинают играть в 20 лет, а у нас уже в 17 заканчивают.