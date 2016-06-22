Рязанцев: «Хочу доказать свою состоятельность и выступать в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился своими ожиданиями от нового сезона.

– Вы за последние полгода успели пожить в четвертом городе в карьере — были Москва, Казань, Петербург, теперь Екатеринбург. Где лучше всего?

— Да лучше всего дома! Хотя должен честно сказать, что мы с женой по Питеру очень соскучились и хотели побыстрее вернуться. Уже появились здесь какие-то места свои, атмосфера. После этих трех месяцев я как-то чуть-чуть по-другому начал смотреть и на город, и на все вокруг. Вернулся с большим удовольствием.

— На то, чтобы уехать в «Урал», вы долго решались?

— Я шел больше к тренеру, чем ехал в конкретное место. Посмотрел перед этим на их футбол и в принципе мои ожидания оправдались. Единственное — у команды не получилась вторая часть чемпионата. Возможно, слишком рано решили задачу на сезон, и поэтому ребята, если честно, расслабились. Но тренер — молодец, успел всех перестроить, дать понять, что он хочет. Все было интересно, процесс получился хорошим. Разве что условия для тренировок оставляют желать лучшего. С натуральными полями не все идеально. Пожелал бы им побыстрее изменить эту ситуацию.

— А себе сейчас чего пожелаете?

— На данном этапе хочу доказать тренеру свою состоятельность и, разумеется, остаться в «Зените» и играть уже тут.