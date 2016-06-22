Кураньи: «Через пару лет Россия станет топ-командой, для этого лишь нужно идти в правильном настроении»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал причины, по которым сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. Напомним, что на групповом этапе подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко в трех матчах.

– После нынешнего чемпионата Европы можно говорить о том, что российский футбол в целом чересчур слаб?

– Нет. Полагаю, просто все не сошлось – команда была не в форме, ментально недостаточно сильна. Думаю, по своему таланту российские футболисты могут все. Нужно добиться, чтобы сборная стала настоящей командой. Если она есть, можно многого достичь. Но нужен план, по нему необходимо жестко и напряженно работать. Тогда все будет хорошо.

– В России действительно немало талантов – юниорская сборная не так давно дважды выиграла чемпионат Европы.

– На молодых талантливых ребят и нужно ориентироваться. Нужно помочь им прогрессировать, давать способным шансы, стараться хорошо подготовить их и в чисто футбольном плане, и физически. В общем, обеспечить развитие. Если все будет идти в правильном направлении, то Россия через пару лет станет топ-командой.