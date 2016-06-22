Дель Боске: «Теперь нужно готовиться к Италии»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске подвел итоги матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Хорватии (1:2).

«Парни сидели в тишине. Они не любят проигрывать. Мы контролировали ход игры. Не буду слишком защищать наше выступление, но играли мы прилично, только в концовке потеряли концентрацию. У меня нет претензий к футболистам.

Есть время проанализировать будущий матч с Италией. Это не тот путь, по которому мы хотели пойти. Но это футбол! Казалось, в этом матче у нас все было под контролем. Постараемся быстрее прийти в себя после этой неудачи и быть в хорошей форме к понедельнику. Мы играли не так плохо, но результат на табло, и надо готовиться к Италии.

Не дорожили мячом и не были готовы к контратаке, в которой хорваты забили победный гол. Знали, что Перишич – классный футболист, но что поделать. Мы продолжаем борьбу. Да, пошли не по тому пути, но еще есть шанс исправить ситуацию», – сказал Дель Боске.