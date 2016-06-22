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    Енджейчик: «Думал, сборная России спокойно выйдет дальше, а она проиграла»

    Защитник «Краснодара» и сборной Польши Артур Енджейчик остался удивлен столь ранним вылетом России на чемпионате Европы. Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого на групповом этапе смогли набрать лишь одно очко.

    «Я видел, как русские играли. Они уже домой поехали, да? На самом деле, у России хорошая сборная, хорошие игроки. Думал, они спокойно выйдут дальше, а они проиграли. Бывает. Это футбол: одна команда выходит, другая – нет», – сказал Енджейчик.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2016 07:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 июня 2016, 12:24

      Это футбол: одна команда выходит, другая –ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТ»,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 июня 2016, 08:30

      Наши ожидания-это наши проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 07:43

      Так вся страна думала...

      2
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