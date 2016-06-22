Енджейчик: «Думал, сборная России спокойно выйдет дальше, а она проиграла»

Защитник «Краснодара» и сборной Польши Артур Енджейчик остался удивлен столь ранним вылетом России на чемпионате Европы. Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого на групповом этапе смогли набрать лишь одно очко.

«Я видел, как русские играли. Они уже домой поехали, да? На самом деле, у России хорошая сборная, хорошие игроки. Думал, они спокойно выйдут дальше, а они проиграли. Бывает. Это футбол: одна команда выходит, другая – нет», – сказал Енджейчик.