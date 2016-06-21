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  • Евро-2016. Хорватия обыграла Испанию и вышла в плей-офф с первого места

Евро-2016. Хорватия обыграла Испанию и вышла в плей-офф с первого места

21 июня 2016, 23:52
15

Сборная Хорватии обыграла Испанию в последнем туре группового этапа Евро-2016. На гол Альваро Мораты «шашечные» ответили точными ударами Николы Калинича и Ивана Перишича.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Хорватия – Испания – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората, 7; 1:1 – Калинич, 45; 2:1 – Перишич, 87.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Едвай, Чорлука, Срна, Перишич (Крамарич, 90), Рог (Ковачич, 82), Бадель, Ракитич, Калинич, Пьяца (Чоп, 90).

Испнаия: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба, Фабрегас (Алькантара, 84), Силва, Мората (Адурис, 67), Нолито (Сориано, 60).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Комментарии (15)
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ЖОРРО
1466542487
Фантастика!Молодцы Хорваты!Удачи им в плей офф!Надеюсь "красная фурия" пройдёт "скуадру адзурру"...в любом случае,в понедельник будет заруба)))
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KARAT777
1466543130
Хорваты красавцы!!! Давно пора им Евро выиграть!!!
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iron_Savior
1466543190
Молодцыыыы Хорваты! Вторым составом обыграли действующих ЧЕ! Учитесь, игроки сборной России: выпустить молодежку из ДЗ!!!! Ну а в 1/8 удачи Конте и КО!
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XaXatyn
1466543451
Красавцы Хорваты !На вас приятно смотреть !
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Serjoga
1466543853
Молодчики!
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яйва-яйва
1466543982
Круто!
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