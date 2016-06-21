Евро-2016. Хорватия обыграла Испанию и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Хорватии обыграла Испанию в последнем туре группового этапа Евро-2016. На гол Альваро Мораты «шашечные» ответили точными ударами Николы Калинича и Ивана Перишича.

Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Хорватия – Испания – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората, 7; 1:1 – Калинич, 45; 2:1 – Перишич, 87.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Едвай, Чорлука, Срна, Перишич (Крамарич, 90), Рог (Ковачич, 82), Бадель, Ракитич, Калинич, Пьяца (Чоп, 90).

Испнаия: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба, Фабрегас (Алькантара, 84), Силва, Мората (Адурис, 67), Нолито (Сориано, 60).