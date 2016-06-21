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    «СЭ»: Головина спровоцировали

    Полузащитник сборной России Александр Головин, который сегодня заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016, был спровоцирован журналистами. Об этом сообщают корреспонденты «Спорт-Экспресса», которые были свидетелями прилета команды в аэропорт Шереметьево.

    «Цитата была явно вырвана из контекста. Прежде чем он произнес фразу «За что стыдно?», его упорно провоцировали, несколько раз задавая один и тот же вопрос: «Стыдно ли вам?».

    «Давайте потом», – спокойно отвечал армеец. Но в итоге не сдержался и огрызнулся. Очевидно, молодому игроку просто не хватило опыта поведения в подобных ситуациях: в аэропорту сборную встречали десятки агрессивно настроенных журналистов. Причем к спорту большинство из них не имело никакого отношения», – утверждает «СЭ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 23:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 июня 2016, 08:16

      Эту статью случайно не Головин написал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 22 июня 2016, 06:45

      Ну, судя по видео, журналюга тоже тот ещё чудак на букву "М".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 22 июня 2016, 06:18

      А Шатов то какой веселый прилетел. Видели? Говнюки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      SportsMaNs 22 июня 2016, 02:07

      Да конечно,спровоцировали его ... я ржу. Откройте глаза и посмотрите на нашу Ох ... молодежь .. одному не стыдно,другой матом сразу кроет .... да плевать им всем на все.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 июня 2016, 01:25

      Головин запасной в ЦСКА. Что он делал на ЕВРО? Только не надо говорить,что играл.

      1
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      Рейтинг: +293

      VVK13 22 июня 2016, 00:58

      шатова тоже спровоцировали?

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июня 2016, 00:01

      Даже здесь оправдания ищут этим недофутболистам

      0
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      Рейтинг: +36

      Sshhh... 21 июня 2016, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец нашёл этот кадр
      http://imgur.com/rY3p4Fr
      Вот за такую порнографию, нужно отбирать удостоверение футболиста - профессионала и отправлять в ЛФЛ.

      -4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июня 2016, 23:48

      .....ну вот пусть он завтра же выйдет к журналистам и поравится, если его действительно спровоцировали и он хотел сказать не то, что сказал!!!!....а то глубокоуважаемый СЭ сейчас явно зализывает одно место тов. Гинеру и его прихлебаю Слуцкеру....не успели как следует проинструктировать малыша....правду сморозил!!!!

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      Рейтинг: +36

      Sshhh... 21 июня 2016, 23:30

      Одному стыдно, другому нет, третий ждет говна, четвертый материт журналюгу. Че за ... комедия?)

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