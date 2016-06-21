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    Евро-2016. Украина уступила Польше

    Сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2016, уступив Польше со счетом 0:1. Героем «Кадры» стал полузащитник Якуб Блащиковски. Поляки заняли второе место в группе.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 3-й тур

    Украина – Польша – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Блащиковски, 54.

    Украина: Пятов, Хачериди, Бутко, Федецкий, Кучер, Степаненко, Зозуля (Тимощук, 90), Зинченко (Коваленко, 73), Ярмоленко, Ротань, Коноплянка.

    Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Ционек, Йодловец, Крыховяк, Глик, Зелински (Блащиковски, 46), Капустка (Гросицки, 71), Милик (Старжински, 90), Левандовски.

    Предупреждения: Ротань, 25; Кучер, 38; Капустка, 60.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 20:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 22 июня 2016, 00:19

      ха ха ха, лучшие неудачники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 21 июня 2016, 23:48

      Украинцам не повезло на турнире- это факт. Хорошая игра с немцами и поляками, но шальные голы пропускают, с. Ирландия обыграла только из-за дождя и плохого поля. Есть там и лидеры и костяк команды. У России нет лидера и команды, а есть обеспеченые богачи, которым на всевсех наплевать

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 июня 2016, 21:13

      Ну вот, нам есть чем гордиться! У России зато хоть 1 очко есть, правда дрожало все три матча )))

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > WhiteEgon 21 июня 2016, 21:26

      Повеселил!)) Правда оно, как правило, сжимается...

      -1
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      Рейтинг: +423

      Drapik > WhiteEgon 21 июня 2016, 21:54

      1 очко гордится на унитазе. Равняться на лучших.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 21:00

      Внимательно следил за Пожданом и Йодловицем из «Легии». Первый все три матча играл в основе, а второй первые два матча в группе выходил на замену и только в матче с Украиной оказался в стартовом составе. Действовали предельно строго, каждый в своей зоне, с подстраховкой… Впрочем, это всех поляков касается… Три матча и ни одного пропущенного мяча!
      Эх, Станислав Саламович, вам бы «Зенит» в том году потренировать… И научить Смольникова уму разуму! Беды бы избежали… Даже при Слуцком… Да и при лабрадоре на тренерском мостике тоже, который, на мой взгляд, предпочтительнее…

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > cska-62 21 июня 2016, 21:04

      Какую то чепуху прогнал.... Надо ебаш*ть тем, что есть, а не жить - если, да-ка-бы :-)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > LOKOfanatik19 21 июня 2016, 21:22

      Играть без флангового защитника два матча из трёх на Чемпионате Европы и с открытой для соперника зоной (в первом матче с Англией Смольников играл на своём месте!), самое уникальное "достижение" Слуцкого в карьере... Или умышленное вредительство... И получая "холодный душ" ещё в первых таймах, могу себе представить, как игрокам середины поля и атаки нужно было настраиваться на игру... Хотя и с них вины не снимаю...

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