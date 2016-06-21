Ибрагимович объявил о своем уходе из сборной Швеции

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович после Евро-2016 завершит свои выступления за национальную команду. Об этом сообщил сам футболист.

Таким образом, Ибрагимович не примет участие в Олимпиаде. Ранее Златан был включен в расширенный состав сборной на олимпийский футбольный турнир.

Напомним, Ибрагимович этим летом ушел из «ПСЖ» после завершения срока контракта. Ожидается, что после Евро он подпишет годичное соглашение с «Манчестер Юнайтед».