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    Ибрагимович объявил о своем уходе из сборной Швеции

    Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович после Евро-2016 завершит свои выступления за национальную команду. Об этом сообщил сам футболист.

    Таким образом, Ибрагимович не примет участие в Олимпиаде. Ранее Златан был включен в расширенный состав сборной на олимпийский футбольный турнир.

    Напомним, Ибрагимович этим летом ушел из «ПСЖ» после завершения срока контракта. Ожидается, что после Евро он подпишет годичное соглашение с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    21.06.2016 17:18
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 21 июня 2016, 21:16

      К примеру Карвальо вообще не вызывал тренер сборной, но он не завершил карьеру. А вот когда тренер поменялся его опять вызвали. А теперь он еще и основной бек. Ему 38(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 21 июня 2016, 21:14

      Почему бы не играть пока вызывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 21 июня 2016, 17:54

      обидно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 21 июня 2016, 17:40

      жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 21 июня 2016, 17:36

      Ну правильно.. 35 уж будет..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BRO_football 21 июня 2016, 18:48

      И это ещё не предел.Поиграют парни на ЧМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > андрей андреев 21 июня 2016, 23:29

      На чм-2022
      Ну а что - они виноваты, что нет других достойных защитников. Достойных премиальных, разумеется.

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