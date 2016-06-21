Канчельскис: «Может, Слуцкого в сборной еще генеральным директором назначим?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление национальной команды на Евро-2016. Напомним, подопечные Леонида Слуцкого не сумели преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.

«Наша сборная как будто вышла во двор погонять мяч. Махно говорил, что анархия – мать порядка. Так вот, у нас не оборона, а банда анархистов! Футбол не обманешь – мы просто издеваемся над ним, но кричим, что прогрессируем и у нас все великолепно.

Семь лет назад некоторые деятели убеждали нас в том, что у нас вырастут новые футболисты, но это не грибы. А теперь сложно сказать, что мы можем изменить за два года до чемпионата мира.

Что касается главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, то на двух стульях усидеть нельзя, а мы все пытаемся кого-то удивить. Может, Слуцкого еще генеральным директором назначим? Тогда вообще все будет прекрасно!» – сказал Канчельскис.