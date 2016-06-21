Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов является основным претендентом на пост главного тренера сборной России. Сообщается, что в список кандидатов входят еще несколько специалистов, однако именно Черчесов возглавляет его.

По информации источника, нынешний наставник национальной команды Леонид Слуцкий после Евро-2016 оставит свой пост и сосредоточится на работе в ЦСКА.

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