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    Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России

    Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов является основным претендентом на пост главного тренера сборной России. Сообщается, что в список кандидатов входят еще несколько специалистов, однако именно Черчесов возглавляет его.

    По информации источника, нынешний наставник национальной команды Леонид Слуцкий после Евро-2016 оставит свой пост и сосредоточится на работе в ЦСКА.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 14:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +40

      PESHES 21 июня 2016, 22:41

      Если ты Хосеп Гвардиола или Жозе Моуринью приходи к нам в сборную и мы докажем что ты го..но!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 21 июня 2016, 19:25

      Как тренер в России ,Черчесов не чего не добился ,это путь к очередному позору .
      Бердыева надо ставить ,очень хороший тактик ,уже не раз показал во встречах с испанскими командами ,выигрывал с Рубином чемпионат ,кубок России ,а также второе место с Ростовым ,и т .д.но с такими футболистами как сейчас ,мало чего можно добитmься, ИНДИВИДУАЛЬНОГО мастерства нет , техника владения мячом убогая, финтов нет ,голову не поднимают ,не осматриваются ,при ударах и подачах , так бьют на удачу. Бейл в окружении ,с одного паса пол команды раскатал .Может молодёжке сборной Сербии дать гражданство (чемпионы мира 2015 года) и попросить сыграть на следующем чемпионате

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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 21 июня 2016, 22:18

      по поводу молодёжки сборной Сербии сыграть , конечно же шутка ))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 18:19

      Сначала нужно понять, что два года у тренера сборной будет полная лафа, а не жизнь! Гоняй "товарняки" и делай вид, что работаешь... Ну а потом на ЧМ в Москве предсказуемый и обычный результат с тривиальным объяснением: "Ижвиняйте мужики, не шмогла..." Так в таких сказочных условиях даже хороший тренер может испортиться...
      Лично мне будет очень жаль, если один из трёх действительно сильных наших тренеров (Бердыев, Черчесов или Гончаренко) возглавит сборную. Даже если любой из них и будет добросовестно выполнять свою работу. До отмены лимита на легионеров и повышения уровня РФПЛ "ловить" сборной с её "жирными котами" всё равно нечего, а вот наш клубный футбол на два года может потерять одного из этих хороших тренеров. Ведущие клубы РФПЛ типа "Зенита" и ЦСКА могут достойно выступать в Европе... Питерцы с новым тренером и выступят, не сомневаюсь... Ну а ЦСКА нужно избавиться от хронического позорника Слуцкого, назначив на его место ЧЕРЧЕСОВА, ГОНЧАРЕНКО ИЛИ БЕРДЫЕВА. Вот тогда у нас и будет кому достойно выступать в Европе в ЛЧ и ЛЕ, а игрокам набираться опыта, а не позориться, чем все последние годы были вынуждены заниматься подопечные Слуцкого... Который никогда не был тренером, а теперь выяснилось, что и физрук он ниже среднего... Детально мною всё расписано в комментариях, повторяться не буду...

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > cska-62 21 июня 2016, 19:10

      Бердыева трогать не надо, пусть он Ростов тянет, может опять на Камп Ноу сгоняет

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Пельш 1 21 июня 2016, 19:36

      Так в ЦСКА у него это лучше получится... Состав несравним с "Ростовом", при всём моём уважении к ветерану Тимофею Калачёву, а также к прогрессирующим Полозу, Азмуну, Ерохину и Новосельцеву... Канга уже практически ушёл, с Азмуном - неясность и т.д. С финансами клуба тоже... Были бы там деньги, то Бердыев с "Ростовом" вообще бы был у нас в РФПЛ давно на Олимпе... Как когда-то с "Рубином"... Это же ясно...

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      Рейтинг: +108

      Axidan 21 июня 2016, 17:20

      Не так давно начал следить за вашим футболом, но могу сказать, что за эти два года явно "бросается в глаза" только один человек на пост гл. тренера сборной- Бердыев. И вообще считаю его и Маркевича из укр. Днепра лучшими тренерами на данный момент на всём постсоветском пространстве! Вот кого надо ставить у руля сборных. !НО! это все при условии, что всё таки наведут порядки с ЗП, или начнут набирать молодняк, ребят, не испорченных миллионными зп. А иначе сборным уже ничего не поможет.

      9
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      Рейтинг: +628

      somn 21 июня 2016, 16:57

      Черчесов скандалист и склочник, вроде Денисова. Конец сборной неизбежен.

      4
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      Рейтинг: +94

      Виталич 21 июня 2016, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кто это решил? чо за херня..есть же Бородюк..Семак..и тд..

      -5
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 21 июня 2016, 16:20

      Нет в России нормального тренера и не будет! Хоть Бердыев, хоть Хидинг, хоть Черчесов пока эту уродливую систему не сломают, которая в нашем футболе, что на лавке сидит 100 млн. получает, что в поле бегает, тоже 100млн. получит. Да на какой член ему бегать надо, урабатываться. Надо им 25000 руб. платить, а если забил, тогда на 10000 тыс сверху, выйграл ещё соточку получи. Вот тогда может и будут упираться. а так бестолку кто будет тренером!!!!

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Пельш 1 21 июня 2016, 16:35

      Я не против.Но тогда нужно дальше пойти...Есть рост промышленности,оставайся дальше,нет роста(или как сейчас в минусе)-получи 25000.Или уйди.Но не уходят. И футболисты не уйдут.Так и будет Дзюба по 3 ляма иметь,а мы ..Короче нас будут...

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > андрей андреев 21 июня 2016, 19:08

      Тогда выход один, как в Китае-площадь Тяньаньмэнь и весь разговор!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Пельш 1 21 июня 2016, 20:04

      В Китае тоже не сахар

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 16:18

      Бердыев умеет работать с "материалом" который есть в наличии.Но он не может ближайшие 2 года,нужно Ростов вытаскивать на 1 место.Короче,после провала на ЧМ-18 (как раз Путин снимет Мутко перед выборами) может он и пойдёт

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 21 июня 2016, 16:09

      Без Бердыева никак - только он сможет сделать КОМАНДУ!А вчера характерный штрих - Широков уходит и отдает капитанскую повязку Головину. Тот минуту-две бегает - не может никому ее всучить.Если бы не вмешательство судьи - до конца матча Головин бы наверное не играл,а с повязкой между нашими бегал.Разве это команда???

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 21 июня 2016, 16:00

      Привет всем! Как хочется видеть тренера сборной в одной руке которого четки в другой дрын. Раз четкой и тут же раз дрыном кто просит, будь то игрок сборной будь то какой нибудь президент зенита или ЦСКА и т. д .

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