Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба представил мяч, которым команды будут играть в плей-офф Евро-2016

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба презентовал мяч, которым команды будут играть в плей-офф Евро-2016. Данный игровой снаряд получил название «Fracas», что в переводе с французского означает «рокот».

    Отметим, что на групповом этапе используется мяч, который называется «Beau Jeu» – в переводе «красивая игра».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 21 июня 2016, 21:19

      «Beau Jeu» – в переводе «красивая игра». Вот красивой игры и не было.

      А теперь «Fracas» - в переводе «рокот». Теперь следовательно по той же логике матчи будут вообще медленные или мячи будут катиться медленно.

      :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      М_у_Х_а_М_м_А_д_ 21 июня 2016, 15:37

      Надеюсь прочный)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > М_у_Х_а_М_м_А_д_ 21 июня 2016, 18:05

      Точно, а то раз наступил и лопнул как воздушный шар , или футболки швейцарцев. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 21 июня 2016, 14:33

      О, новый мяяячииик! Хаааааачу такой!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 21 июня 2016, 14:33

      Эти то хоть не будут рваться?
      А скоро сборная Швейцарии должна представить новую форму на плей-ооф.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > firs04 21 июня 2016, 14:35

      Скоро сборная Франции представит новую скамью для запасных в плей-офф.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11