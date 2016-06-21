Погба представил мяч, которым команды будут играть в плей-офф Евро-2016

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба презентовал мяч, которым команды будут играть в плей-офф Евро-2016. Данный игровой снаряд получил название «Fracas», что в переводе с французского означает «рокот».

Отметим, что на групповом этапе используется мяч, который называется «Beau Jeu» – в переводе «красивая игра».

twit text — Paul Pogba (@paulpogba) 21 июня 2016 г.

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