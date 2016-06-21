Хорватия и Испания сыграют в последнем туре группового этапа

Хорватам будет непросто прийти в себя после шокирующей концовки матча против чехов. Игроки должны забыть упущенную победу и действовать так, как делали это на протяжении первых 70 минут предыдущего поединка! Впрочем, сделать это будет непросто, ведь команда потеряла из-за травмы одного из лидеров – Луку Модрича. Также под вопросом участие Марио Манджукича. Сборная Хорватии нацелена только на победу, но и ничьей явно не расстроится.

Единственное, чего пока не хватает испанцам – яркого солнца, ведь по всей Франции регулярно идут дожди. В остальном все хорошо, все футболисты здоровы и готовы выйти на поле. Дель Боске вполне может прибегнуть к ротации состава, поскольку резервисты имеют все нужные качества, чтобы достойно заменить лидеров. Все ждут появления на поле Икера Касильяса, который может сыграть 168-й матч в сборной.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!