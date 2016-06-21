Германия нацелена на победу в матче с Северной Ирландией и в группе

В матче с Украиной в «основе» зеленых произошло сразу пять изменений, если сравнивать с первым туром. В запасе остался даже лучший бомбардир Кайл Лафферти. О'Нил четко дал всем понять, что место в «основе» не гарантировано никому. Для выхода в плей-офф его команде хватит даже ничьей, поэтому, вероятней всего, тренер сделает ставку на тех же футболистов и ту же тактику, что и в матче с Украиной. Хотя Лафферти вполне может заменить в нападении Конора Вашингтона.

Сборная Германии хочет выиграть группу. Для этого ей нужна победа над североирландцами. По словам Лева, у немцев только один путь – в Лилль, где будет играть победитель группы С. Возможно, будет проведена небольшая ротация состава. Но что она будет из себя представлять, сказать сложно. Мюллер может занять позицию центрфорварда, место в «основе» может потерять Юлиан Дракслер. Интересно будет посмотреть, принесет ли эта схема больше голевых моментов. Будут ли немцы так же активны в нападении, как в первом туре?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!