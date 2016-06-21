«Боруссия» продаст Мхитаряна в «МЮ» за 40 миллионов

Переговоры о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед» продолжаются. Ранее стало известно, что английская сторона готова предложить за 27-летнего армянина 25 миллионов евро, но «Боруссию» не устроила такая сумма. Немцы рассчитывают получить за своего футболиста, с которым есть действующий контракт до следующего лета, минимум 40 миллионов евро.

В Дортмунде же сделали запрос в «Вольфсбург» по поводу трансферной стоимости хавбека Андре Шюррле, рассматриваемого в качестве вероятной замены Мхитаряну.

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