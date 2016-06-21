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  • Колосков: «Светлое пятно – гол Березуцкого. Остальное – стыдоба просто»

Колосков: «Светлое пятно – гол Березуцкого. Остальное – стыдоба просто»

21 июня 2016, 05:23
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной России в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«На футбольное поле выходят футболисты, а не тренер. Если тактика неверная, игроки могут перестроиться. Но у нас вообще ничего не получается. Валлийцы комбинировали лучше, чем мы. Когда такое было?

Единственным светлым пятном на турнире стал гол Василия Березуцкого в ворота англичан. Все остальное – это стыдоба просто. Я говорил бы не столько про Слуцкого, сколько про игроков», – отметил Колосков.

Источник: ПФЛ
Чемпионат Европы Россия Уэльс
Комментарии (12)
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Jackman
1466478262
Ок и что теперь делать? Так и будем дальше языками чесать или пора уже действовать? Настало время принимать решения.
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Грыззь
1466479186
А гол Глушакова не понравился?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466482077
Гол Березуцкого с нарушением правил. Вышли на Евро из группы и что?-- ни Австрия , ни Швеция не блещут игрой.
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Lenin26
1466487362
Убираем лимит,остаются только конкурентоспособные ,остальные в ФНЛ, пусть сборной не будет,но за то хоть клубы в Европе что то будут показывать.
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Craftsmaster
1466487976
Братья РОССИЯНЕ! Поддержим петицию за развитие Футбола в РОССИИ! (хотел написать до Евро2016 но подождал провала на турнире) Адресовано МУТКО, РФС, РФПЛ, Олигархам и конечно Путину!!!!!!!!!!!! Чтобы поднять уровень футбола в России к Чемпионату 2018, и достойно в нём выступить предлагаю: Срочно!, 1. Создать Футбольный клуб ФК Росиия2018 2. Учредителем и хозяином клуба (спонсором) назначить РФС 3. Указом Путина: Обязать всех олигархов и крупнейших госкомпаний, к ежемесячным (квартальным) выплатам на развитие футбола в России и содержание ФК Росиия2018. 4. Включить ФК Росиия2018 в чемпионат РФПЛ 2016-2017г (с правом участия в международных кубках) 5. Срочно скорректировать проект календаря игр РФПЛ 2016-2017г 6. Назначить тренером ФК Росиия2018 отечественного тренера (из тех кто не тренировал сборную и проповедует атакующий стиль игры. Он же – тренер Сборной России. 7. В качестве игроков ФК Росиия2018 пригласить отечественных футболистов возрастом до 26-27 лет не заигранных за сборную России (Лучших из футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ) 8. Если игрок любого футбольного клуба России дал согласие выступать в ФК Росиия2018, то руководству данного клуба не препятствовать в этом, а оказать содействие. 9. При наборе игроков в команду тренерам ФК Росиия2018 руководствоваться не только физическими и техническими данными футболиста, а также его морально-волевыми качествами. Для кого ЧЕСТЬ играть за Россию 10. Заранее оговорить потолок зарплат в команде, чтоб этот потолок не превышал зарплату среднестатистического россиянина (это для связи с народом). Чтоб играли не ради денег, а за честь страны 11. Во всех международных товарищеских матчах до ЧМ 2018 Сборную России представляют игроки ФК Росиия2018 12. Самых талантливых футболистов других команд, которые были признаны лучшими в своих командах по народным опросам, приглашать в сборную России на просмотр. 13. Оградить Тренера Сборной России от влияния из вне от любых структур(футбольных и не фубольных), при выборе игроков на международный матч. Возможно только при выполнении этих перечисленных пунктов Нам-Россиянам не будет стыдно за игроков Сборной России. И в ней будут играть не зажравшиеся и зажиревшие от баснословных контрактов люди, которым чсть страны по-барабану, а достойные и талантливые Футболисты.
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VIPded
1466488147
Солидарен. Игрочишки...(((
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RedWhiteFans2
1466491594
Единственным светлым пятно было бы отсутствие этой сборной на Евро а не случайный гол Березы. Скоро будем отмечать "100 лет ожидания футбольного чуда". Пока от их неоправданных зарплат не отнимумут столько нулей сколько они проиграли Уэльсу ничего не произойдёт.
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x-x-x-x-x
1466492232
Какой гол Березутского который соучайно залетел пытаясь скинуть на пяточок. Другое дело если сказать о голе Глушакого.
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vgarakh
1466504343
Просто у Березуцкого голова квадратная, вот и вся причина.
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