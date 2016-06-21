Колосков: «Светлое пятно – гол Березуцкого. Остальное – стыдоба просто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной России в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«На футбольное поле выходят футболисты, а не тренер. Если тактика неверная, игроки могут перестроиться. Но у нас вообще ничего не получается. Валлийцы комбинировали лучше, чем мы. Когда такое было?

Единственным светлым пятном на турнире стал гол Василия Березуцкого в ворота англичан. Все остальное – это стыдоба просто. Я говорил бы не столько про Слуцкого, сколько про игроков», – отметил Колосков.