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    Романцев: «Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов – наш задел на 2018 год»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил игру россиян в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

    «Я не привык критиковать проигравших. Вы все видели сами. Великий Валерий Лобановский говорил, что отрицательный результат – тоже результат. Наверное, это правильно. Но только не в тот момент, когда это касается твоей команды. На сей раз, мы оказались в положении побежденных.

    Почему? Соперник был быстрее, увереннее в себе. Хотя я убежден: наша команда перегорела. Можно долго сейчас говорить о выборе состава, о том, что тройке форвардов Дзюбе, Кокорину и Смолову было впереди тесновато. Но, увы, так оно и получилось. Тем более мячи, которые забивали Рэмзи, Тэйлор и Бэйл, оказались следствием того, что они были проворнее в середине, которую мы так должны оберегать. И потом, мне показалось странным, что наши вдруг повели игру в ключе британцев, подняв ее вверх, где наши шансы в сравнении с валлийцами не слишком высоки. Хотя мне казалось, что если мы после перерыва забьем, что-то может перевернуться. А сохранил шансы Акинфеев – спасибо, Игорь!», – сказал Романцев.

    Также специалист поделился своим мнением о молодых футболистах, которые могут сыграть за сборную на ЧМ-2018.

    «У нас есть молодые Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов. Не так много, но все-таки задел на 2018 год. Значит, будем верить! Иначе нельзя. Просто надо остановиться, оглянуться».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 05:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70

      arni3 21 июня 2016, 14:34

      Дело в патриотизме!!! Играть надо за страну, за Родину! Опозорились на весь мир! Землю грызть, но не проиграть! За державу обидно!)

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 21 июня 2016, 14:09

      Их то и надо было везти на Евро. Плюс молодежь из Ростова. Результат хуже, уж точно бы, не был. а ребята прошли бы "обкатку". Где как не здесь им опыта набраться?

      2
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      Рейтинг: +44

      Kareon 21 июня 2016, 13:15

      Еще пуцко кутепов можно добавить молодые защитники

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 21 июня 2016, 07:48

      Слов конечно нет. Ругаться на футболистов или Слуцкого смысла нет, остается только признать, что по итогам Евро наша сборная это команда не умеющая обороняться и атаковать. Выводы нужно делать РФС, на мой взгляд нужно работать с детскими и юношескими командами, изменить методику их подготовки, изменить отношение к тренерам на всех уровнях, лимит отменить либо смягчить, суть лимита изменить - иметь в составе не определенное количество футболистов с российским паспортом, а иметь воспитанников клубов, причем необязательно в основном составе.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 июня 2016, 06:49

      Главное чтоб эти молодые таланты не "поднялись" на уровень нынешней сборной, иными словами не зажрались, получая бешеные деньги и теряя мотивацию, а продолжали любить футбол и играть ради футбола.
      Единственный шанс не сильно опозориться на домашнем ЧМ - собрать команду именно из молодых и перспективных, они и опыта наберутся, и глаза гореть у них будут, ну и с молодой командой можно изначально не ждать больших результатов, а значит не будет разочарований. Увы, мы привыкли равняться на ЧЕ-2008, и ожидать каждый раз чуда, а чудеса не случаются каждый раз, когда их специально ждешь. Для нашего текущего уровня команды достижение - попадание на Евро, чего команда смогла добиться

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Petrak86 21 июня 2016, 08:41

      По мне секрет успеха в 2008 прост,команда строилась из 2 клубов,была ещё молодая защита из ЦСКА,и молодое нападение из Зенита+немного игроков из других клубов,итог нападение и защита сыграны годами оставалось просто соединить их в команду.

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > Кирпичный 21 июня 2016, 15:47

      Все это следствие лимита!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 июня 2016, 05:20

      Как всегда- не смогла я, не смогла!

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