Нигматуллин: «Таков наш уровень. Мы играем на абсолютно других скоростях»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру команды в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против Уэльса (0:3).

«Казалось, что в нашей группе абсолютно равные команды, только Англия немного смотрелась особняком. Три команды идут дальше, а четвертая – это наша, и она едет домой. Это реальное положение дел в нашем футболе, таков наш уровень. Мы играем на абсолютно других скоростях. Сборная России на «Ладе» пыталась обогнать Lamborgini Diablo. Современный футбол требует гораздо больше движения и работы с мячом. Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи провели великолепный мастер-класс для нашей команды. Именно так и нужно работать с мячом, открываться, передвигаться, обходить весь центр поля и прошивать оборону», – сказал Нигматуллин.

По мнению экс-голкипера сборной, перестановки в составе по ходу турнира никак не сказались на игре россиян.

«Серьезное изменение состава никак не повлияло на нашу игру, хотя Леонид Слуцкий пробовал разные варианты. Все три нападающих у нас сразу играли в основном составе и не на своих позициях, кроме Артема Дзюбы. Уэльс на нашем фоне выглядел великолепной командой, у которой получалось все. Валлийцы отлично переходили от обороны к атаке, буквально в два-три касания. Все игроки знали куда двигаться, где принимать, куда отдавать и как завершать».