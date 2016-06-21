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    Писарев: «Дзюба играет в топ-клубе? Нужно двигаться дальше»

    Тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2016.

    «И Смолов, и Кокорин, и Шатов в новых ролях для себя здесь выступили. По первому матчу мы увидели, что они еще должны были отбирать мячи, и с этим они, к сожалению, не справились. Их не хватило как раз в завершающей стадии.

    Я читал интервью Дзюбы, в котором он сказал, что играет в топ-клубе, который каждый год выходит в Лигу чемпионов. Для него, в принципе, это уже нормально. На мой взгляд, надо стремиться дальше», – заявил Писарев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 02:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5

      geragera 21 июня 2016, 18:25

      нет халка дзюба и сдулся тоже было и с фалькао :)) теперь пусть знает что он столб в который пинает халк :))

      0
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      Рейтинг: +18

      Wer-002 21 июня 2016, 11:04

      Уэльс она быстрая команда все в 3 счёта делает,а наши думаю бить по воротам или нет

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 08:52

      Писарев такой пистопол какой и тренер ни одного молодого игрока из молодежки пока он ее тренировал не попало в основную сборную это о чем то говорит отрастил мамон как и Кирьяков и критикуют языком чесать все горазды а сами как играли Я помню так же позорно как и эти

      3
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      Рейтинг: +759

      sevsor 21 июня 2016, 06:45

      Этот, так называемый "специалист-эксперт", два дня назад говорил стоя на крыше парижской студии, что сб.Уэльса "слабейшая а нашей группе"...стоит ли вообще прислушиваться к мнению такого "спеца"? Ему бы заткнуться во веки веков и в какой-нибудь схрон, а не трындеть(((

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