Евро-2016. Словакия и Англия сыграли вничью

Сборные Словакии и Англии сыграли вничью 0:0 в последнем туре группового этапа Евро-2016. Этот результат позволил англичанам завоевать прямую путевку в плей-офф турнира.

Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

Словакия – Англия – 0:0 (0:0)

Англия: Харт, Клайн, Кэхилл, Смоллинг, Бертранд, Хендерсон, Дайер, Уилшир (Руни, 56), Лаллана (Деле Алли, 60), Варди, Старридж (Кейн, 76).

Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Куцка, Пековски (Грембьер, 66), Мак, Хамшик, Вайсс (Шкриньяр, 78), Дуда (Швенто, 57).

Предупреждения: Пековски, 25; Бертранд, 52.